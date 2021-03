Vaccin: 70 mille doses injectées par semaine dès avril prochain

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a annoncé que des cargaisons hebdomadaires de 70 mille doses de vaccin anti-Covid-19 arriveront en Tunisie à partir du mois d’avril 2021, précisant que son département révoit la vaccination de 50 pc des Tunisiens avant la fin de l’année.

Ila ajouté dans un point de presse, aujourd’hui à Tunis, que la Tunisie réceptionnera demain mercredi une cargaison d’environ 93 mille 600 doses de vaccin Pfizer, alors qu’un lot de 136 mille doses de vaccin Astrazeneca arrivera au cours des prochains jours.

Parmi les lots de vaccin programmés, Mehdi a notamment cité 200 mille doses du vaccin Sinovac, don de la république de Chine et des doses supplémentaires de vaccin russe Spoutnik et Britannique Astrazeneca.

« Les efforts seront déployés par le ministère de la santé pour sensibiliser les citoyens à l’importance de la vaccination afin de contenir la pandémie », a-t-il affirmé, mettant en garde contre les dangers des nouveaux variants de la Covid-19 à forte propagation.

Mehdi a précisé que la situation sanitaire est en train de s’améliorer avec la baisse du nombre des décès par jour (24 cas), contre 41 cas en février 2021.

Il a fait savoir que le taux d’occupation des lits de réanimation réservés aux patients atteints de la Covid-19 est actuellement de 65 pc contre 85 pc auparavant, outre la baisse de 50 pc du taux d’occupation des lits d’oxygène.

De son côté, le directeur de l’institut pasteur et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Hechmi Louzir a indiqué que la Tunisie a enregistré environ 30 cas de contamination par la nouvelle souche anglaise de la Covid-19 dans les gouvernorats de Tunis, Kasserine, Siliana et Béja, mettant en en garde contre les dangers de ce nouveau variant qui se propage plus rapidement.