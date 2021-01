Vaccination : Karaouli dénonce le « Vox clamens in deserto »

« Vox clamens in deserto », ou « La voix de celui qui crie dans le désert ». C’est la pénible impression que l’on a quand on voit la légèreté coupable avec laquelle est traitée la question de l’organisation et de la #logistique à mettre en place pour l’inévitable campagne de vaccination contre la Covid-19 qui ne cesse de faire des ravages chez nous. Pourtant, c’est pas faute d’alertes, de recommandations avisées et autres appels à l’action.

Qu’est-ce qu’on attend ? Le personnel soignant, toutes catégories confondues, ne demande qu’à agir. Nos soignant(e)s sont prêt(e)s. Encore faut-il que les décideurs politiques assument leurs #responsabilités et s’engagent à les fournir très vite en quantité suffisante pour démarrer les opérations de vaccination selon les #priorisations de la commission scientifique. Attendre le deuxième trimestre pour s’approvisionner est #inadmissible. Sur quelle base l’a-t-on décidé ? Chaque jour compte.

Voudrait-on installer un climat anxiogène et de panique générale que l’on ne s’y prendrait pas autrement !

Des voix scientifiques autorisées, l’étude des comparables ainsi que des faits objectifs notamment l’indiscipline caractérisée de l’écrasante majorité de la population, y compris ceux qui doivent donner l’exemple, ce qui rend illusoire et inopérante toute idée de confinement général aux conséquences économiques et sociales que l’on devine, aboutissent aux mêmes conclusions.

Agir au plus vite et se fournir à tout prix avant que la situation ne devienne hors de contrôle.