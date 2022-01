Vent fort et mer agitée sur les côtes Est, samedi

Le ciel, ce samedi, est peu nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent parfois plus denses sur le nord et les côtes Est. Les températures maximales seront comprises entre 12 et 18 °C et se situeront à 10°C sur les hauteurs Ouest.

- Publicité-

Vent relativement fort à fort d’une vitesse allant de 30 à 50 km/h, près des côtes Est, et faible à modéré sur le reste des régions.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. Mer agitée à très agitée sur les côtes Est.