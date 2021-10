Vent fort sur le nord et les régions côtières et baisse relative des températures

Un vent fort soufflera, jeudi, 7 octobre 2021, sur le nord et les régions côtières a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM).

Les bulletins d’alerte restent de mise pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée à houleuse dans le Nord et le golfe de Hammamet et agitée dans le dans le golfe de Gabès.

Une baisse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, et entre 26 et 32 degrés ailleurs.

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus intenses sur le nord avec pluies éparses à caractère orageux prés des régions côtières l’après-midi.