Vers la création d’un organisme arabe des restaurants touristiques

Sur invitation du président de l’organisation arabe Bander ben Fahd ElFahid une délégation de la fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT s’est rendue au siège de l’organisation à Djeddah en Arabie Saoudite.

Au cours de cette visite les membres de la délégation tunisienne composée de Sadok Kouka Président de la FTRT, Mohamed Haouas Directeur exécutif et Ameur Letaief vice Président de l’association tunisienne des professionnels de l’art culinaire ATPAC et Walid Saafi Chef de cuisine tunisien représentant de la FTRT à Djeddah ont tenu une séance de travail avec les responsables saoudiens de l’organisation arabe dont le président a salué la récente tenue en Tunisie des journées culinaires arabes à l’initiative de la FTRT.

Au cours de sa visite en Tunisie Bander ben Fahd a exprimé la volonté de l’organisation arabe de mettre en œuvre un programme de partenariat avec la FTRT qui tend à valoriser le patrimoine culinaire arabe et d’en faire un levier d’attractivité touristique inter arabe. La FTRT avait proposé plusieurs actions dont la création d’un organisme mixte arabe des restaurants touristiques et de la sauvegarde du patrimoine culinaire et une chambre arabe des Chefs de cuisine placés sous le giron de l’organisation arabe du tourisme , des cycles de formation professionnelle et des journées culinaires arabes de chaque pays membre ainsi que l’organisation des concours culinaires une fois tous les deux ans.

A Djeddah les deux parties ont convenu de concrétiser ce programme de partenariat et d’engager les consultations avec les organisations professionnelles des pays arabes.