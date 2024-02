Vers la diffusion de la culture de sûreté aérienne auprès des intervenants dans les aéroports

Le ministre du Transport, Rabie Majidi a indiqué lors d’une rencontre tenue lundi que la diffusion de la culture de sûreté aérienne auprès des acteurs intervenants dans les aéroports sera l’objectif fixé durant l’année 2024.

La Tunisie devrait être une destination touristique et d’investissement, porteuse, de manière pérenne, grâce aux efforts déployés en vue de sécuriser les aéroports et les avions, ainsi que toutes les compagnies

Cette manifestation, organisée en coopération avec le ministère de Transports du Royaume-uni, vise à renforcer la sûreté de l’aviation civile et à œuvrer à mieux sensibiliser les acteurs et les opérants dans ce domaine, notamment dans les aéroports en Tunisie, dans le cadre d’une stratégie globale qui tient compte de la spécificité du secteur, du développement technologique, de l’innovation, et de la création au cours de dernières années.

Le ministre a souligné que la Tunisie est un pays pionnier en matière de sûreté de l’aviation civile, à travers l’adoption des conventions internationales relatives à l’aviation civile, appelant à l’impératif d’amender les lois pour qu’elles s’adaptent avec les conventions internationales

A cet égard, le ministre a souligné l’impératif de réviser le code d’aviation civile pour qu’il soit en adéquation avec les exigences du secteur au plan international. L’objectif est de fournir toutes les conditions favorables pour la gestion de ces biens, compte tenue de leur aspect souverain, dans le cadre de la sûreté et la sécurité, et ce conformément aux exigences nationales et aux évolutions internationales, ainsi qu’aux règles standards publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le ministre a appelé à adopter de nouvelles méthodes de gestion pour favoriser la réalisation d’investissements et de projets d’aviation civile et de navigation aérienne permettant au pays de respecter les engagements et les accords internationaux.

Majidi a mis l’accent sur l’importance du volet santé, sécurité et préservation de l’environnement conformément aux standards internationaux, outre le renforcement des compétences pour favoriser la maitrise de nouvelles technologies, l’intervention rapide et prospective, outre le développement des mécanismes d’échanges d’expertises et d’expériences avec les partenaires régionaux.

Il a souligné la nécessité de consolider la coopération entre les deux pays pour renforcer la sécurité du transport aérien, et ce, via le développement de la culture de sécurité aérienne.