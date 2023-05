L’OACA dément l’explosion du moteur d’un avion étranger à l’aéroport de Tunis-Carthage

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a démenti l’explosion du moteur d’un avion étranger à l’aéroport de Tunis-Carthage, contrairement aux informations relayées à ce sujet par certains médias locaux et étrangers et sur les réseaux sociaux.

L’OACA a fait savoir, dans un communiqué publié, mercredi, qu’une panne technique ordinaire a été constatée au niveau du moteur de l’avion en question, lors de l’inspection de l’aéronef sur le tarmac de l’aéroport.

L’avion est actuellement en stationnement à l’aéroport de Tunis-Carthage jusqu’à l’achèvement du processus de réparation.

Des sites d’information locaux et étrangers ont annoncé, mercredi, l’explosion du moteur d’un avion Airbus appartenant à la compagnie » Iraqi Airways « .

Selon les mêmes source, l’avion transportait une délégation gouvernementale irakienne en direction de la Tunisie.

De leurs côtés, Iraqi Airways et le ministère irakien ont publié des communiqués pour démentir l’explosion du moteur d’un Airbus A 220 transportant une délégation gouvernementale qui devait assister à des manifestations culturelles en Tunisie et ont appelé à vérifier les informations auprès des sources officielles.