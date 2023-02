OACA : opération blanche au niveau de l’aéroport Tabarka-Ain Drahem les 22 et 23 février 2023

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) organise les 22 et 23 février 2023 une opération blanche dans l’aéroport international Tabarka -Aïn Drahem pour évaluer l »efficacité des procédures de sécurité et ses dispositions lors des états d’urgence.

L’OACA a précisé dans un communiqué publié mardi dans sa page officielle facebook, qu’il va procéder à un exercice général dans le domaine de sécurité de l’aviation civile et ce, le 22 février 2023, à partir de 11h, ainsi qu’un autre exercice qui aura lieu le 23 février 2023 à partir de 11h.

Cette opération a pour objectif de procéder à une épreuve sur terrain visant à tester sur le terrain l’état de préparation des services et des parties impliquées dans l’aéroport en cas d’urgence et à tester l’efficacité du plan d’urgence.

