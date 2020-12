Vers la légalisation du commerce des cigarettes électroniques

Le ministère de la santé prévoit la légalisation du commerce des cigarettes électroniques en Tunisie pour limiter sa propagation, a indiqué, lundi à Tunis, le ministre de la santé Faouzi Mehdi. Il a souligné, lors d’un atelier technique du comité d’experts chargé de l’examen de l’utilisation de la cigarette électronique, qui regroupe des spécialistes dans le domaine de la médecine préventive, des maladies respiratoires et du traitement des addictions, que le phénomène de la consommation de cigarettes électroniques en Tunisie, en particulier chez les jeunes et les enfants, a connu une évolution importante qui nécessite l’organisation d’actions de sensibilisation à ses dangers ainsi que la légalisation de son commerce. De son côté, la chargée du dossier des maladies non transmissibles au cabinet du ministre de la Santé, Rafla Tej Dallagi, a appelé à réglementer le commerce de la cigarette électronique en Tunisie et à la classer comme substance toxique, apelant à l’imposition d’une taxe sur ce produit et l’interdiction de la publicité à son sujet étant donné que ses composantes sont d’origine inconnue puisqu’il est commercialisé sur les marchés parallèles. Selon, Dallagi, 70 mille consommateurs de cigarettes électroniques en Tunisie, pensent qu’elles sont beaucoup moins nocives que les cigarettes normales et que c’est un moyen efficace d’aider à arrêter de fumer. C’est pourquoi, a-t-elle dit, ce produit est consommé de manière excessive, ce qui constitue une double menace pour ses consommateurs. De son côté, le chef de service d’épidémiologie à l’hôpital Abderahmen Mami, Radhouen Fakhfakh, a souligné qu’il n’existe aucune certitude que les substances toxiques présentes dans les cigarettes électroniques sont moins nocives que les substances des cigarettes ordinaires, malgré la présence de certaines études au niveau mondial qui le prétendent, soulignant à cet égard que les experts ont passé une cinquantaine d’années pour déterminer les dangers de la cigarette ordinaire sur la santé. Il a ajouté que la forme de la cigarette électronique et la variété de ses saveurs incitent les jeunes et les enfants à l’utiliser de manière intensive et ignorent qu’elle contient plusieurs substances toxiques à l’origine de plusieurs maladies graves telles que la thrombose artérielle, la crise cardiaque et le cancer des poumons.

- Publicité-