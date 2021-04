Vers la suspension des cours pendant 10 jours ?

En raison de la forte propagation du coronavirus au cours de ces derniers jours et en vue de briser les chaînes de contamination, la fédération générale de l’enseignement secondaire a proposé, mardi, au ministère de l’éducation la suspension des cours pendant dix jours pour tous les niveaux, à l’exception du baccalauréat et de la neuvième année de base, a souligné, mercredi, Nabil Hamrouni, secrétaire général adjoint de la fédération.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable syndical a précisé que la fédération a reçu dernièrement plusieurs rapports de la part de ses secrétaires généraux qui estiment que la situation sanitaire dans les établissements éducatifs est préoccupante et que la santé du corps éducatif et des élèves est en danger notamment en l’absence des moyens de protection et la non application du protocole sanitaire.

Selon la même source, le ministère de l’éducation examinera cette proposition après concertation avec les inspecteurs pédagogiques pour évaluer, d’une part, la situation sanitaire dans les établissements éducatifs et, d’autre part, l’avancement du programme éducatif pour tous les niveaux d’enseignement.

Hamrouni a signalé qu’une réunion devra se tenir, lundi prochain, avec le ministère de l’éducation pour prendre les décisions appropriées concernant l’achèvement de l’année scolaire en cours.

A noter que la réunion tenue, hier mardi, a eu lieu en présence du ministre de l’éducation, des membres de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus et des représentants de 8 syndicats de l’enseignement et de l’éducation.