Les cours suspendus dans plusieurs écoles

La Commission de lutte contre les catastrophes a annoncé la suspension des cours de la matinée de ce mercredi 23 octobre 2024 dans toutes les institutions éducatives dans les gouvernorats de Sousse, Mahdia, Monastir et trois délégations de Zaghouan, à savoir: Nadhour, Fahs et Saouef, et ce, en raison des mauvaises conditions météorologiques et des pluies abondantes.

