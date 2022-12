Vers l’adhésion de la Tunisie à la convention internationale sur la cybercriminalité

Le ministère des Technologies de la communication va lancer, bientôt, une application destinée à protéger davantage les données et les traiter grâce à des systèmes et des équipements sécurisés, sous la forme d’un label nommé « Moamen » (Assuré, en arabe) et ce pour tout système, logiciel ou appareil téléphonique…

Au même moment, apprend-on de source officielle, ce département a dit se pencher sur l’amendement des textes juridiques organisant l’espace cybernétique.

A cet effet, une nouvelle loi sur la sécurité cybernétique sera promulguée prochainement, comportant plusieurs dispositions, dont certaines donnant de nouvelles prérogatives à l’Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI) afin qu’elle puisse offrir l’encadrement technique nécessaire aux entreprises publiques et privées actives dans le domaine de la sécurité informatique,

Un texte de loi sur les crimes et les délits liés aux systèmes d’information et de communication a été élaboré par les services compétents du ministère qui espèrent voir ce texte faciliter l’adhésion de la Tunisie à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et lui offrirait des possibilités de coopération avec des organismes internationaux pour faire face aux cyber-attaques et arrêter les cybercriminels.

D’après la même source, les cyber-attaques menacent plus que jamais la souveraineté numérique, dans une conjoncture marquée par le développement de l’économie numérique et la multiplication des transactions virtuelles.