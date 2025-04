Vers le renforcement des relations entre la Tunisie et la France

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné lors d’une réunion tenue, lundi, à Tunis, avec la Présidente du groupe d’amitié France-Tunisie au Sénat, Corinne Feret, le potentiel des deux parties à renforcer davantage ces relations dans le cadre de l’intérêt commun.

Il a mis en exergue, à cette occasion, le niveau des relations économiques existantes, notamment, au niveau des échanges commerciaux, de l’investissement et du partenariat, notant, le rôle important du groupe d’amitié parlementaire dans la promotion de la coopération économique bilatérale.

Le ministre de l’Economie a présenté un exposé sur l’amélioration progressive de la situation économique et l’ensemble des réformes engagées pour améliorer davantage le climat des investissements et des affaires, ainsi, que la promotion du rôle social de l’État, selon un communiqué publié par le département de l’Economie.

Pour sa part, la Présidente du groupe d’amitié France-Tunisie au Sénat, Corinne Feret, a souligné l’importance d’intensifier la communication et la coordination entre les membres du groupe des deux parties dans les domaines d’intérêt commun, en particulier, ceux, ayant un caractère économique.

Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines, notamment, l’économie.