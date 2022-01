Victime d’un malaise « grave », Noureddine Bhiri a été transféré vers un lieu « inconnu », selon Ennahdha

-Victime d’un malaise « grave », Noureddine Bhiri a été transféré vers un lieu « inconnu », a affirmé, dimanche soir, Mondher Lounissi, chef du bureau de santé et des affaires sociales du mouvement Ennahda.

- Publicité-

« Pour le moment on ne connait pas si Noureddine Bhiri a été transféré vers un Hôpital ou une caserne », a-t-il ajouté lors d’un point de presse retransmis en direct sur la page officielle du mouvement Ennahdha.

D’après Riadh Chaibi et Saida Younssi, deux dirigeants d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a été évacué vers l’hôpital de Bizerte après la détérioration de son état de santé.

Pour le chef du bureau de santé du mouvement Ennahdha, Bhiri « qui a été enlevé, il y a trois jours, a été empêché de prendre ses médicaments et a subi de graves violences physiques et une terrible pression psychologique ». Et d’avertir : Noureddine Bhiri souffre de maladies chroniques qui nécessitent un suivi médical attentif »… »sa vie est en danger »…

Par ailleurs Lounissi a appelé « les autorités sanitaires tunisiennes et le Croissant-Rouge international et la Croix-Rouge à intervenir d’urgence pour sauver la vie de Bhiri ».

Le mouvement Ennahdha a annoncé, le 31 décembre dernier, que le vice-président du parti et député Noureddine Bhiri a été « enlevé » par des policiers en civil et « conduit dans un lieu inconnu ».

Dans un communiqué, Ennahdha ajoute que l’avocate et épouse de Noureddine Bhiri, Saida Akremi, qui accompagnait son époux, a été « violentée » lors de « cette opération d’enlèvement ».

« Ennahdha dénonce vivement ce dangereux précédent qui est un signe avant-coureur que le pays entre dans une phase d’autoritarisme et d’élimination des opposants politiques en dehors de la loi », lit-on de même source.