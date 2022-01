Vient de paraître:  » Aspects du folklore tunisien dans les oasis de Nefzaoua » de Salah Ben Hamadi

Le chercheur Salah Ben Hamadi vient de publier récemment un nouveau livre intitulé « Aspects du folklore tunisien dans les oasis de Nefzaoua », contenant plus de 360 pages réparties en deux parties, française et arabe.

Le Nefzaoua désigne l’actuel gouvernorat de Kébili au sud ouest de la Tunisie, au sud de Chott El Jérid où se trouve la majorité des oasis tunisiennes au milieu d’une nature subsaharienne riche en eaux souterraines.

L’auteur, journaliste et ancien chef de desk à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) a déjà écrit en 1999 sur cette même région un livre en arabe intitulé « Les mythes d’origine chez les tribus du Sud tunisien ».

Poursuivant ses nombreux travaux dans ce domaine entrepris depuis 1980, Salah Ben Hamadi a réuni dans ce nouvel ouvrage une somme importante de données inédites sur cette région de Nefzaoua, accompagnées d’analyses approfondies sur la base d’une approche totalement novatrice concernant la signification réelle des mythes, légendes, contes populaires, croyances populaires, origine des langues humaines, sens réel des métaphores consacrées par l’usage, approche constamment développée et enrichie depuis son premier livre intitulé « Etude sur les mythes et les croyances surnaturelles » en 1980 jusqu’à son dernier livre en 2014 » Coutumes et croyances populaires de Tunisie ».

Au sommaire de son nouveau livre deux chapitres: dans la première partie » Oniromancie tunisienne dans la région de Nefzaoua et nature physique des rêves et des phénomènes mentaux », l’auteur revient notamment sur les rêves comme forme de savoir, les croyances tunisiennes, les rêves, les mythes et contes populaires, les coutumes populaires etc. « Origine de l’idolâtrie selon les contes populaires des oasis sahariennes de Nefzaoua » est l’intitulé de la deuxième partie dans laquelle l’auteur se penche sur plusieurs questions notamment la nature humaine des Dieux, anciens dieux arabes, contes et légendes populaires, la tradition arabe, l’origine naturelle des inventions humaines, le caractère mécanique du langage etc.