Visite de la ministre des affaires culturelles à la réserve du fonds ethnographique à la Bibliothèque Nationale de Tunisie

Dans le cadre des préparatifs de la 34ème édition du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, a effectué, hier jeudi une visite à la réserve du fonds ethnographique (relevant de l’Institut national du Patrimoine-INP) au siège de la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), en vue de s’informer de l’état de conservation des différentes collections de pièces et d’objets, dont de précieux costumes traditionnels.

La ministre a souligné l’importance de conjuguer les efforts pour préserver la richesse de ce patrimoine, témoin de plusieurs générations et reflet de l’évolution historique de la Tunisie.

Amina Srarfi a également mis l’accent sur la nécessité de repenser les modes de gestion des réserves, en les adaptant aux standards internationaux, afin d’assurer une meilleure protection de ce patrimoine ethnographique contre toute forme de détérioration. Elle a en outre souligné l’importance de le promouvoir et de le mettre en valeur à travers des expositions thématiques, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

