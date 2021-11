Visite technique-ATTT: Les délais d’attente significativement écourtés

La porte-parole officielle de l’Agence technique des transports terrestres, Hasna Harrabi, a confirmé que les longues périodes d’attente et l’espacement des rendez-vous sont parmi les plaintes les plus importantes des citoyens à propos des services fournis par l’agence.

- Publicité-

Dans une interview à Africanmanager ar, elle a annoncé que l’ATTT a pris, depuis le début de ce mois, 5 nouvelles mesures pour augmenter la capacité d’accueil des centres, et ainsi maîtriser les délais et rapprocher les dates.

La porte-parole a indiqué que tous les responsables des centres de contrôle technique sont à augmenter le nombre de réservations au niveau des listes de rendez-vous et à faire bon usage des places vacantes résultant de l’absence d’un certain nombre de véhicules à leurs rendez-vous réservés, afin de les mettre à la disposition des clients souhaitant se soumettre à des rendez-vous à distance.

Notant à ce titre que l’étendue d’absentéisme enregistrée pour les dates de contrôle technique est aux alentours de 100 véhicules, elle a également précisé que la procédure précitée permettrait à tout client, via un nouveau service actuellement disponible avec un lien vers l’examen technique, ayant un rendez-vous via le site internet de l’agence sous le titre « Modifier un rendez-vous », de modifier les rendez-vous et de les rapprocher du même centre qui a été choisi.

Harrabi a révélé que les professionnels (véhicules des auto-écoles, location de voitures, transports en commun réguliers et irréguliers) se sont vu attribuer de nouveaux services, de sorte que des modifications ont été apportées au niveau du système sur le site Web afin de leur permettre de prendre automatiquement des rendez-vous appropriés.

Quant aux véhicules qui bénéficient de l’enregistrement gratuit une fois dans les 48 heures à compter de la date du premier rendez-vous, ils ne sont pas impliqués dans le processus d’enregistrement sur le site Web.

Ainsi leurs propriétaires peuvent se présenter directement au même centre pour un examen technique, selon à la même source.

Nouvelle Procédure

La responsable a confirmé que, au rebours du bruit qui en a couru, les contrôles techniques sont obligatoires après inscription et réservation d’un rendez-vous préalable via le site Internet de l’agence, appelant dans ce cadre, tous les clients à engager le processus d’inscription et à prendre rendez-vous avant la fin de validité de l’attestation d’examen technique. Elle a appelé ainsi à la nécessité de respecter les heures et les dates stipulées dans le récépissé d’inscription.

Quant au reçu d’inscription pour la conduite de l’examen technique, il ne tient plus lieu d’attestation d’examen technique depuis le 1er octobre 2021, car cette procédure a été approuvée seulement pendant la pandémie de Coronavirus et les périodes de confinement général. « Nous avons remarqué que de nombreux clients réservent délibérément un rendez-vous sans présenter les véhicules à l’examen technique, ce qui représente un danger pour la sécurité routière », affirme-t-elle.

Nouveaux centres de contrôle technique

Les centres d’examens techniques sont en nombre de 31, sur l’ensemble du territoire de la République.

Harrabi a indiqué que l’Agence technique des transports terrestres est en train de construire de nouveaux centres d’inspection technique qui ont atteint des stades d’achèvement avancés à Menzel Bourguiba, Utique, Grombalia, Sidi Bouzid, Metlaoui et Mahrès, dans le cadre d’un effort pour rapprocher les services du citoyen et de répondre à l’accroissement des activités des services de contrôle technique dans les régions concernées.