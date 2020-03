Voici les banques, où les Tunisiens aiment déposer leur argent

« Contrairement à l’accoutumée, la collecte bancaire a terminé l’année 2019 en douceur. Le dernier trimestre, historiquement habitué à une collecte de rattrapage, a surpris par une croissance timide des dépôts de 1,6% ». Ainsi disaient les experts de Tunisie Valeurs, dans leurs derniers commentaires sur les indicateurs d’activité du secteur bancaire tunisien.

Expliquant cette « timidité » de la croissance des dépôts des clients, TV (Tunisie Valeurs) évoque une « meilleure planification budgétaire », et leur souci de mieux « faire face à une montée en charge des exigences de liquidité de la Banque Centrale (ratio de transformation réglementaire et respect du ratio LCR minimal de 100% à partir de 2019) », et qui agissent pour ce faire, en lissant les besoins de trésorerie et les efforts de captation des ressources sur toute l’année ».

ii) L’apaisement « relatif » des pressions sur la liquidité bancaire grâce à l’effet expansif des facteurs de la liquidité. La Banque Centrale souligne dans ses récentes publications, le retour des billets de banque au circuit bancaire et le soulagement des tensions sur le marché des changes reflété dans l’appréciation du dinar. Ces deux phénomènes ont diminué les besoins de refinancement du secteur bancaire. Après avoir atteint un record historique de 16,5 milliards de dinars, en moyenne, en avril 2019, le volume global de refinancement s’est atténué graduellement pour se situer, en décembre 2019, à 11,8 milliards de dinars.

66,3 Milliards DT (Plus que tout le budget de l’Etat), en dépôt chez les banques cotées

Les banques cotées ont cumulé sur l’année dernière une croissance des dépôts de 8,4% à 66,3 milliards de dinars; un rythme en ligne avec l’année 2018. Les efforts de collecte ont été concentrés sur les dépôts à terme (+14,7% à 22 milliards de dinars) et sur les dépôts d’épargne (+7% à 19,8 milliards de dinars). Les dépôts à vue ont réalisé la moins bonne performance (+4,3% à 24,4 milliards de dinars). Cette catégorie de ressources reste minoritaire dans les dépôts des banques (une part moyenne de 37% contre 63% pour les ressources rémunérées). Ce constat atteste, une fois de plus, de la sous-liquidité du secteur bancaire et de l’importance du circuit informel dans l’économie.

▪ Toutes les banques de la cote ont affiché des évolutions positives de leurs dépôts hormis l’UBCI

(-6,9% à 2,4 milliards).

▪ Contrairement à 2018, les banques publiques ont fait preuve d’un meilleur dynamisme que leurs pairs privés. Leur encours de dépôts a progressé de 10,2% à 22,8 milliards de dinars, sur 2019, contre une hausse agrégée de 7,5% à 42,8 milliards de dinars pour le secteur privé.

Retour marquant de l’ATB sur le secteur des dépôts

La STB (Société Tunisienne de Banque) avance à grands pas dans sa stratégie de relance commerciale. Les chiffres de 2019 ont nettement dépassé les attentes: une croissance des dépôts de 16% à 7,4 milliards de dinars soit un dépassement de 5,5% par rapport aux projections du management. La collecte de la banque publique a surtout été tirée par les dépôts à terme (+42,3% à 1,7 milliard de dinars). Une évolution qui va sans doute renchérir le coût des ressources de la banque.

Le leader du secteur continue à battre des records. Après un début d’année difficile, la BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie)presse le pas et parvient à clôturer l’année avec une progression de ses dépôts de 12,9%, effleurant ainsi les 13 milliards de dinars. A l’instar de la majorité de ses pairs côtés, la banque a substantiellement puisé sa croissance dans les dépôts à terme (+28,1% à 3,9 milliards de dinars). Avec un stock de dépôts à vue de 6,2 milliards de dinars, fin 2019, (soit une hausse de 8,1% par rapport à 2018), la banque détient 26% de l’encours des ressources non rémunérés du secteur coté.

L’ATB remet le pas sur l’accélérateur en matière de collecte et affiche une augmentation de ses dépôts de 12,6% à 5,2 milliards de dinars. La filiale de l’Arab Bank Groupmarque son retour aux dépôts à vue (+7,7% à 1,7 milliard de dinars) après la décollecte subie en 2018 sur cette catégorie de ressources. Redorer le blason de l’ATB, revigorer sa croissance et rééquilibrer le bilan de la banque sont les objectifs stratégiques de la nouvelle équipe managériale qui a pris les rênes de l’ATB en mai 2019.