Voitures populaires : De nouvelles propositions pour réduire les délais d’attente et raboter  les prix

Une source bien informée au ministère du Commerce et du Développement des exportations a confirmé que les rumeurs concernant l’inclusion de nouvelles marques dans le programme des voitures populaires au cours de l’année 2024 sont « infondées », la même source soulignant dans une déclaration à « African Manager » qu’il n’y avait eu aucun changement à la liste jusqu’à aujourd’hui.

Grande demande pour les voitures populaires

Pour sa part, le président de la Chambre nationale des agents et constructeurs automobiles, Brahim Debbache, a indiqué qu’il existe aujourd’hui une soixantaine de marques sur le marché tunisien, mais que la pression est très forte sur les voitures populaires compte tenu de leurs prix bas et de leur compatibilité avec le pouvoir d’achat des Tunisiens par rapport au reste des marques non couvertes par le programme.

Dans une déclaration à « African Manager », il a affirmé que le prix de la voiture populaire varie entre 25 et 35 mille dinars, ce qui en fait la seule voiture qui convient aux capacités financières des familles. En revanche, une voiture de la même taille et de la classe des 5 chevaux varie en prix entre 45 et 60 mille dinars, dépassant de loin le niveau de revenus des Tunisiens.

Il a également parlé de la pression et de la forte demande pour la voiture populaire et des longues périodes d’attente qui peuvent atteindre de nombreuses années, soulignant que l’offre est bien inférieure à la demande, ce qui a créé des problèmes à un moment où la majorité des familles cherchent à acquérir de nouvelles voitures, en particulier avec la détérioration continue de la situation du secteur des transports publics et donc la voiture privée est devenue « une nécessité et n’est plus un luxe ».

A cet égard, Brahim Debbache a annoncé que la Chambre a commencé à rechercher des solutions alternatives qui donnent droit au citoyen tunisien de posséder une voiture de la marque requise et à des prix acceptables.

Solutions alternatives

Il a souligné que la chambre étudie actuellement d’autres solutions en coopération avec les ministères du Commerce et des Finances, telles que l’augmentation des prix entre 4 et 5 chevaux, et a souligné la nécessité d’ouvrir le marché à d’autres marques et de réduire les charges fiscales imposées à l’offre.

Il a expliqué que les voitures de petite taille des classes 4 et 5 chevaux sont les plus demandées sur le marché local entre 70 et 80 %, tandis que la demande de voitures de luxe se situe entre 4 et 5 %, « ce qui nous pousse à trouver d’autres formules, que ce soit en répertoriant de nouvelles marques parmi les catégories de voitures populaires ou en arrondissant les prix », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a rappelé que les prix des voitures en Tunisie augmentent annuellement de 5 à 10%.

Nouvelles propositions

Pour sa part, Lotfi Riahi, président de l’Organisation tunisienne d’orientation des consommateurs, a estimé que le programme automobile populaire dans sa forme actuelle n’est plus compatible avec les besoins des familles, critiquant les longs délais d’attente, plus de dix ans dans de nombreux cas , et a parlé des prix, demandant : « Comment peut-on parler d’une voiture populaire au prix de 35 000 dinars ? »

Riahi a déclaré à African Manager que le gouvernement est tenu de repenser le programme et d’adopter de nouvelles procédures simples qui permettent aux familles d’acquérir une voiture avec des prêts bonifiés et sans taux d’intérêt élevés.

Il est à noter qu’il a été récemment convenu d’ augmenter la part de chaque agence de voitures populaires de 1000 à 1250 voitures populaires, alors qu’il en est vendu annuellement au tour de 8 mille en Tunisie, un chiffre que la Chambre nationale des agents et constructeurs automobiles a qualifié d’ insuffisant en raison de la forte demande de voitures populaires.

Le 13 décembre, la présidence du Gouvernement a annoncé l’annulation de la décision ministérielle du 22 juin 2016 relative aux licences pour les concessionnaires automobiles, afin de résoudre les problèmes réglementaires qui en découlent, lors d’une séance de travail ministérielle présidée par Ahmed Hachani consacrée à l’examen des problèmes résultant de l’arrêt de l’octroi de licences aux concessionnaires automobiles.

Au cours de la session susmentionnée, il a également été décidé de charger le ministère du Commerce et du développement des exportations de revoir le cahier des charges pour la commercialisation des équipements de transport routier , tandis que le ministère de l’Environnement a été chargé d’élaborer une vision et une stratégie nationales pour la mobilité durable dans le cadre de la transformation écologique, avec la participation de tous les ministères intervenants.