Volkswagen entame des discussions pour régler l’affaire du “Dieselgate”

Le géant de l’automobile Volkswagen a indiqué jeudi être en discussion avec la fédération des associations allemandes de consommateurs, VZBV, pour trouver un accord dans le cadre du “dieselgate”, une affaire des moteurs diesel truqués pour laquelle le constructeur allemand est poursuivi en justice, rapporte Reuters.

“Volkswagen et la fédération des associations de consommateurs allemands VZBV sont convenus d’entamer des discussions concernant un possible règlement” du litige, indique le constructeur automobile.

“Les discussions ne font que commencer et rien ne garantit qu’elles aboutiront à un règlement”, ajoute-t-il. “Les deux parties sont convenues que les discussions devraient rester confidentielles”.

Volkswagen est accusé d’avoir eu recours entre 2009 et 2015 à différentes techniques frauduleuses destinées à minimiser les émissions polluantes de certains moteurs diesel et essence de ses véhicules lors des essais d’homologation.

La fraude porte sur plus de onze millions de véhicules construits par le groupe dans le monde et a d’ores et déjà coûté plus de 30 milliards de dollars au groupe en frais juridiques, amendes et dédommagements.

A l’origine de l’action de groupe (class action) engagée en Allemagne contre le groupe, VZBV avait indiqué en septembre croire à une issue positive au vu des jugements d’une majorité de tribunaux locaux et régionaux jusqu’à présent favorables aux plaignants.