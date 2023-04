L’Espérance sportive de Tunis et l’AS Marsa se sont qualifiés pour la finale de la coupe de Tunisie de volley-ball après leur succès respectifs ce lundi en demi-finale de la compétition aux dépens de l’ATTS Sfax et du CS Sfaxien par le même score de 3-1.

Résultats des demi-finales de la coupe de Tunisie de volley-ball (messieurs), disputés lundi :

Lundi 24 avril :

AS Marsa – CS Sfaxien 3-1

UST Sfax – Espérance de Tunis 1-3

La Finale est programmée pour le 29 avril.

- Publicité-