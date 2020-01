Volley – JO Tokyo 2020 (TQO) – Le forfait du Ghana confirmé

Lors d’une réunion d’urgence tenue mardi au siège de la Confédération africaine de volley-ball, le Ghana a été déclaré forfait du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) pour les jeux de Tokyo-2020, organisé du 7 au 11 janvier en Egypte, annonce la fédération tunisienne sur sa page officielle facebook.

Cette réunion s’est déroulée en présence du président de la Confédération africaine et président de la fédération égyptienne de la discipline, Amrou Alouani, ainsi que des présidents des fédérations tunisienne et ghanéenne et du représentant de la fédération internationale de volley-ball, et ce à la lumière des affirmations du dirigeant ghanéen concernant l’incapacité de la sélection de son pays de se rendre en égypte.

Tous les matches du Ghana seront par conséquent annulés, ajoute la même source qui précise que le premier match de la Tunisie aura lieu mercredi face au Cameroun à partir de 19h00.

Le vainqueur de ce tournoi qui réunira désormais les équipes d’Egypte, de Tunisie, du Cameroun et d’Algérie, empochera l’unique billet qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020.