Volley-Nationale A: programme de la 2e journée play-off et play-out

Programme des rencontres de la deuxième journée de la deuxième phase du championnat de la Nationale A de volley-ball (play-off et play-out), prévues vendredi :

Vendredi 13 janvier

Play-off : Salle Zouaoui (17h00) :

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

Salle Dakhlaoui (16h00) :

Saydia S.BouSaid – AS Marsa

Salle Bejaoui de Sfax (15h00) :

CS Sfaxien – MS Bousalem

Classement avant la 2e journée :

Classement Pts J

1.Espérance de Tunis 3 1

. AS Marsa 3 1

. CS Sfaxien 3 1

Etoile du Sahel 0 1

. S.Sidi Boussaïd 0 1

. MS Boussalem 0 1

Play-out :

Salle Boumhal (16h00) :

CS Hammam-Lif – FH Ghezaz

Salle de Kelibia (16h00) :

CO Kelibia – UST Sfax

Salle Bejaoui (17h00) :

ASTT Sfax – US Carthage

Classement avant la 2e journée :

Classement Pts J UST Sfax 3 1 US Carthage 2 1

. FH Ghezaz 2 1 CO Kélibia 1 1

. ASTT Sfax 1 1 CS Hammam-lif 0 1