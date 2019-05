Wadii Jarii exhorte le président de la CAF à réviser l’horaire des matches en raison de la canicule

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii a demandé au président de la Confédération africaine de Football (CAF), Ahmed Ahmed, lors d’une entrevue, de réviser les horaires des matches de la Coupe d’Afrique des nations, pour prévenir tous risques sur la santé des joueurs, peut-on lire lundi sur la page Facebook de la FTF.

Les rencontres de la CAN 2019 en Egypte seraient programmées par 40 voire 45 degrés de chaleur.

Jarii a, à cette occasion, rappelé la décision de la Fédération internationale de football association (FIFA) de faire jouer les matches de la coupe du monde 2020 au Qatar, durant les mois de novembre et décembre, pour éviter les dangers de la canicule sur la santé des joueurs.

La FTF a expliqué que le président de la CAF s’est montré compréhensif par rapport à cette proposition, en attendant la réponse officielle de la commission médicale de la CAF.

Wadii Jarii avait convoqué, dimanche soir à tunis, une réunion médicale d’urgence, au cours de laquelle, les médecins présents ont souligné la nécessité pour la CAF de répondre favorablement à la demande de la Tunisie, laquelle demande sera appuyée par un rapport médical exhaustif.

Et la fédération d’ajouter que cette initiative tunisienne devrait se généraliser à l’ensemble des Etats du Maghreb arabe qualifiés pour la CAN, en attendant son adoption par le reste des pays du continent africain.