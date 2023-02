Wafa Chedli : les dernières arrestations relèvent de l’application de la justice

Dans des déclarations, jeudi 16 février, à Radio Shems FM, l’avocate Wafa Chedli a indiqué que « les dernières arrestations entrent dans le cadre de l’application de la justice qui est une revendication populaire depuis le déclenchement du processus du 25 juillet et constituent un couronnement du combat de nombreuses catégories du peuple ».

Elle a ajouté que « l’application de la justice est le mot d’ordre numéro 1 du peuple tunisien, en sortant le 25 juillet 2021 pour demander des comptes à tous ceux qui se sont rendus coupables à ses dépens durant la décennie noire qui a conduit à la ruine et à la destruction de l’Etat ».

Wafa Chedli a estimé qu’il existe une quasi unanimité et un accord sur l’implication de certaines personnes ayant joué des rôles dangereux au cours de la décennie écoulé dont principalement les suspects, Kamel Letaief et Khayam Turki, l’ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelhamid Jelassi, le dirigeant au sein du même mouvement Noureddine Bhiri, l’ancien député Walid Jalled, le directeur de Mosaïque FM, Noureddine Boutar, et autres.