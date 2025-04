Wall Street termine une semaine mouvementée en hausse

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, s’accordant un répit au terme d’une semaine marquée par une nervosité très forte des investisseurs face aux incessants développements et revirements de l’offensive commerciale lancée par Donald Trump.

Le Dow Jones a avancé de 1,56%, l’indice Nasdaq de 2,06% et l’indice élargi S&P 500 a gagné 1,81%.

« Le marché se reprend et récupère une partie de ses pertes » de début avril, explique à l’AFP Angelo Kourkafas, d’Edward Jones.

Sur la semaine, les indices de référence de la place américaine s’affichent en nette progression: le Nasdaq a ainsi avancé de plus de 7%, même s’il reste bien en deçà du niveau auquel il évoluait avant le 2 avril et l’annonce par Donald Trump d’une volée de droits de douane prohibitifs sur la majorité des produits issus des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

« L’expression +montagnes russes+ n’est pas un terme technique, mais c’est probablement le meilleur adjectif pour décrire l’évolution des prix sur les marchés boursiers cette semaine », écrit Adam Turnquist, de LPL Financial.

Pour Kourkafas, les différents droits de douane désormais en application, ainsi que le sursis accordé par Washington sur une partie de ses surtaxes, sont autant d’éléments qui sont désormais digérés par les investisseurs, et après avoir « atteint le creux de la vague », Wall Street cherche désormais un second souffle.

