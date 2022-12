Washington annonce 70 milliards de dollars pour l’Afrique

Là où l’Afrique réussit, les Etats-Unis réussissent; et le monde entier réussit, a déclaré Joe Biden en s’adressant à la cinquantaine de dirigeants africains réunis, à Washington, du 13 au 15 décembre, à l’occasion du Sommet Etats-Unis-Afrique.

Un sommet « historique » qui va assoir un nouveau type de partenariat, a promis Joe Biden.

Un partenariat qui n’est nullement destiné à créer des obligations politiques ou de créer de la dépendance, mais pour partager « succès et opportunités », a-t-il ajouté.

Il a, dans ce sens, annoncé une série d’aides censées refléter « l’engagement renouvelé des Etats-Unis sur le continent », dont 100 millions de dollars en assistance sécuritaire et 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques en Afrique.

Washington entend, aussi, débourser 55 milliards de dollars pour l’Afrique, d’ici trois ans, pour des investissements dans les domaines du numérique, des infrastructures, de la santé ou encore de la transition énergétique.

Et d’ajouter que le Forum des affaires a, de son côté, déclenché plus de 15 milliards de dollars en nouveaux contrats qui permettront de créer des emplois et de favoriser des opportunités d’investissement en Afrique au cours des prochaines années.

« Ces contrats sont la preuve concrète de l’engagement durable des Etats-Unis envers le continent », a-t-il déclaré.

Nous continuerons d’appuyer l’innovation et l’entrepreneuriat en Afrique « en investissant dans le peuple africain ». Développer le capital humain et l’infrastructure sont au coeur de notre partenariat, a-t-il martelé.

Ce n’est que le début. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble, a-t-il conclu.