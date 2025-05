Washington et Kiev scellent un vaste partenariat pour l’accès aux ressources ukrainiennes

Les Etats-Unis et l’Ukraine ont signé mercredi à Washington un vaste accord économique mettant en place un fonds d’investissement dans la reconstruction de ce pays ravagé par la guerre et donnant à l’administration Trump un accès aux ressources naturelles ukrainiennes.

Cet accord intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit, trois ans après l’invasion russe de l’Ukraine.

« Je suis heureux d’annoncer la signature aujourd’hui de l’accord historique de partenariat économique » avec l’Ukraine, a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, dans un message vidéo.

« Avec les Etats-Unis, nous créons ce fonds qui attirera des investissements mondiaux dans notre pays », s’est félicitée pour sa part la ministre ukrainienne de l’Economie, Ioulia Svyrydenko, qui a fait le déplacement à Washington pour signer le document.

L’accord avec Washington financera des « projets d’extraction de minerais, de pétrole et de gaz », a précisé la ministre ukrainienne sur Facebook.

Mais l’Ukraine « conserve l’entière propriété et le contrôle de ces ressources » y compris le sous-sol, et ce sera « l’Etat ukrainien qui détermine où et quoi extraire », a-t-elle dit.

Le président américain Donald Trump avait réitéré mercredi, avant la signature, que les Etats-Unis souhaitaient, « pour nos efforts » vis-à-vis de l’Ukraine, avoir quelque chose en retour. « Et nous avons dit: les terres rares. Ils ont de très bonnes terres rares ».

- Publicité-