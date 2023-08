Weber fait le comptable de l’aide européen en baisse de migrants

Manfred Weber est un homme politique allemand, membre de l’Union chrétienne-sociale en Bavière. Il est député européen depuis 2004 et président du groupe PPE au Parlement européen depuis 2014. IL est actuellement en visite en Tunisie, pour prendre connaissance de l’état d’exécution de l’accord tuniso-européen sur l’immigration.

« Mon message était clair : nous avons besoin de résultats. Nous parlons ici d’une grande partie de l’argent des contribuables européens, et les chiffres doivent baisser. Je ne peux pas expliquer au contribuable européen que nous dépensons autant d’argent des impôts ici, si nous n’obtenons pas de résultats clairs », a déclaré Weber mardi soir après avoir rencontré le président tunisien Kais Saied pendant près de deux heures, tel que rapporté par le site « Brussels Playbook ».

Sur la page fb de la présidence tunisienne, on dit que « la réunion a porté sur le partenariat stratégique et la coopération étroite entre la Tunisie et l’Union européenne dans divers domaines et sur l’importance de l’amélioration du climat et des opportunités d’investissement et de création de richesse dans notre pays », et que Kais Saïed « a souligné la nécessité d’adopter une approche commune pour aborder le problème de la migration irrégulière, basée sur l’élimination des causes plutôt que sur les résultats, en plus de lutter contre les réseaux criminels de trafic d’êtres humains dans le nord. et au sud de la Méditerranée ».