Webinaire BLUE TALKS: Comment mobiliser le secteur privé pour une économie bleue durable?

Les océans et les mers, recouvrent 71 % de la surface de la terre, produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons, absorbent 25 % de dioxyde de carbone, captent 90 % de la chaleur supplémentaire générée par ces émissions. Mais c’est aussi une ressource économique incroyable, qui nourrit 3,2 milliards de personnes, grâce à laquelle 31 millions de personnes ont un emploi directement lié à l’océan, près de 60 millions de personnes dans le monde sont employées dans la pêche et l’aquaculture, 90% du commerce mondial s’effectuent par transport maritime… Si les océans étaient un pays, il serait la 7ème puissance économique mondiale avec 24 000 milliards de dollars de PIB.

Fort de ce constat, une économie bleue durable est indispensable pour une meilleure gestion des ressources de l’océan qui permettrait de faire d’énormes progrès et de belles économies tout en le préservant. Par exemple, on estime que dans l’avenir, si l’on met en place une stratégie de gestion efficace des pêches, l’économie mondiale économisera 51 milliards de dollars.

Dans ce contexte, la série de webinaires BLUE TALKS du Club Bleu/Blue Club, premier Think Tank international dédié aux enjeux maritimes mondiaux, se poursuit avec un rendez-vous autour du thème « Comment mobiliser le secteur privé pour une économie bleue durable ? » le mardi 26 avril à 10h00.

Ce rendez-vous sera l’occasion de discuter les possibilités d’adopter le concept de l’Économie Bleue Durable par tous les secteurs maritimes confondus allant du transport maritime au tourisme, de l’équipement des ports à l’entretien et la construction navale etc. En effet, faire connaître les chiffres de cette croissance bleue durable et ses méthodologies de protection de la biodiversité marine est un pas en avant pour défier les obstacles que rencontre le secteur privé le plus souvent pointé du doigt à cause de son caractère industriel et polluant.