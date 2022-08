Wifak Bank rachète 59,9% de l’assurance « Attakafulia »

Wifak International Bank porte à la connaissance de ses actionnaires et du public l’obtention de l’accord du Conseil Général des Assurances et du ministère des Finances pour l’acquisition de 95.9 % du capital de la société des assurances Attakafulia. A noter que le capital de la Société appartient jusqu’ici, à 96%, à des entreprises financières et, à hauteur de 4%, à des investisseurs privés.

Les entreprises financières sont les « Assurances Salim », filiale de la Banque de l’Habitat, la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurance (STAR), la Caisse Tunisienne des Assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA), les Assurances Mutuelles Ittihad (AMI), la Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE), la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Ré), la STUSID Bank, et « The Islamic Insurance Co ». (I.I.C de Jordanie).