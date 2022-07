Wimbledon : « il sera difficile de jouer contre une grande amie en demi-finale »

La troisième tête de série tunisienne Ons Jabeur, la tête de série la plus élevée du tableau féminin, s’est remise de la perte de son premier set à Wimbledon cette année pour battre la Tchèque Marie Bouzkova 3-6 6-1 6-1 mardi et atteindre sa première demi-finale de Grand Chelem.

Depuis sa défaite au premier tour de Roland Garros cette année, Jabeur a remporté 10 matchs consécutifs sur gazon, étant arrivée à Wimbledon avec un titre à Berlin en poche.

Jouant actuellement à son meilleur classement de sa carrière, la N.2 mondiale rencontrera ensuite son amie – la 103e classée Tatjana Maria, qui a, à son tour, battu sa compatriote allemande Jule Niemeier.

Jabeur a déclaré qu’il sera difficile de jouer contre sa « copine de barbecue » Maria, qui n’est revenue d’un congé de maternité que l’année dernière après avoir donné naissance à sa deuxième fille et a atteint sa première demi-finale majeure à la 47e tentative.

« J’aime tellement Tatjana et sa famille est vraiment incroyable », a déclaré Jabeur. « C’est une grande amie. Je suis vraiment heureuse pour elle qu’elle soit en demi-finale.

« Elle est l’un des exemples que je souhaite que les joueurs admirent parce qu’elle a vraiment souffert pour jouer et gagner des manches en Grand Chelem et regardez-la maintenant. Elle est en demi-finale après avoir eu deux bébés. C’est une histoire vraiment incroyable. »

L’histoire de Jabeur, 27 ans, n’a pas été moins étonnante puisqu’elle est devenue la première Arabe à atteindre une demi-finale en simple du Grand Chelem et tente de devenir la première femme africaine à remporter un tournoi majeur.

Jabeur, qui avait également atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2020, a déclaré qu’elle essayait d’inspirer une nouvelle génération de joueuses de tennis en Tunisie.

« J’espère que cela les poussera davantage à faire mieux et à voir plus de joueuses en tournée », a-t-elle déclaré.