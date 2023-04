WTM Africa : Le rendez-vous des professionnels du tourisme

Le secteur du tourisme est en plein essor en Afrique, alors que l’industrie tente de se remettre des dommages causés par la crise du Covid-19. C’est le sentiment exprimé par les exposants du World Travel Market Africa qui se tient cette année au Cap, en Afrique du Sud, rapporte Africanews .

Pour Carol Weaving, directrice de Reed Exhibition Africa, l’édition 2023 est un succès, le nombre d’exposants a bondi de 35 % par rapport à l’année précédente.

« Cette année, nous avons 577 exposants, ce qui représente une croissance de 35 %. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que nous sommes le seul salon entrant et sortant sur le continent africain, ce qui prouve qu’il y a beaucoup d’échanges intra-africains. Sur le plan international, on peut également constater que L’Atlas de l’océan Indien est présent, avec les Seychelles, la Réunion, Madagascar, etc. » a précisé Carol Weaving.

Le commerce intra-africain est l’un des thèmes phare du World Travel Market Africa, puisqu’il doit permettre de booster la croissance économique du continent.