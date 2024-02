Wydad Casablanca : Faouzi Benzarti démissionne

L’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti a démissionné de son poste à la tête du Wydad Casablanca, à l’issue de la défaite de son équipe face à la JS Soualem (3-1), mercredi, pour le compte de la 18e journée du championnat du Maroc de football.

Cette démission intervient après une série de contre-performances de l’équipe du Wydad qu’il avait rejointe en décembre dernier.

« J’ai essayé de corriger la situation mais malheureusement je n’ai pas réussi à le faire. Je n’ai pas pas tolérer les grosses erreurs commises…Encaisser deux buts lors du dernier match puis en encaisser trois et de la même manière dans ce match, cela veut dire qu’on n’a pas retenu la leçon, et les résultats étaient durs…J’en assume la responsabilité et je présente ma démission », a indiqué Benzarti, lors d’un point de presse d’après-match.

Après 18 journées de compétition, le Wydad occupe la 4e place du championnat professionnel marocain avec 28 points à 12 longueurs des co-leaders, le FUS Rabat et le Raja Casablanca.

