Zaghouan : 148 infractions économiques relevées au cours d’avril 2025

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Zaghouan, ont rélevé 148 infractions économiques à l’issue de 1143 opérations de contrôle effectuées au cours du mois d’avril dernier.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de campagnes mixtes menées aux marchés hebdomadaires, dans les points de vente et divers commerces de la région.

La cheffe du service de la concurrence, Saloua Hamdi, a souligné à l’Agence TAP, lundi, que ces infractions sont liées principalement aux secteurs des fruits et légumes (33 infractions), des espaces de vente des tickets de recharge téléphonique (36), des produits alimentaires (21) et autres activités (29). La majorité des infractions relevées concernent le non-affichage des prix et la majoration illégale des tarifs.

Elle a par ailleurs précisé que 22,5 tonnes de sucre subventionné ont été saisies au cours de cette même période au motif de détournement du produit à des fins illégales, en violation aux dispositifs de distribution des produits subventionnés. Un procès-verbal de saisie a été établi à l’encontre du contrevenant.