Zaghouan: Création de la première société communautaire féminine

Une séance de travail a été tenue, hier soir, lundi, au siège du gouvernorat de Zaghouan, pour l’examen de la création de la première société communautaire féminine dans la région, dénommée « Moubdiaât Zica » (Les créatrices de Zica) ».

Ont pris part à cette réunion, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed El Euch, un certain nombre d’associées de cette entreprise et les représentants des autorités régionales concernées.

Cette nouvelle société, spécialisée dans la valorisation des produits du terroir, regroupe un nombre de femmes représentant toutes les délégations de la région, a indiqué à l’Agence TAP, la directrice régionale des affaires sociales, Boutheina Jelassi, ajoutant que les procédures de la création de cette société ont été lancées depuis une certaine période.

Selon la même source, six unités de production seront créées, soit une unité par chaque délégation de la région, à savoir Zaghouan, Bir Mcherga, El Fahs, Nadhour, Saouaf et Zriba.

Ce choix de décentralisation a pour but de renforcer et diversifier les activités de la société communautaire, à savoir la distillation des plantes aromatiques et médicinales, la confection des pâtisseries traditionnelles, l’artisanat et la production des huiles, selon les spécificités distinctives de chaque région.

D’un capital de 270 mille dinars, cette société communautaire régionale, permettra la création de 50 postes d’emploi permanents et le renforcement du rôle de la femme dans la promotion de la situation des catégories vulnérables, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des familles dans les zones rurales, a précisé la responsable régionale.