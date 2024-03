Liste des bénéficiaires du projets des filières agricoles : Lues et approuvées

La commission chargée du projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan a approuvé, jeudi, la liste des 186 femmes bénéficiaires du projet de construction de majels en milieu rural.

Le coordinateur du projet au commissariat de développement agricole à Zaghouan, Ramzi Melaouh a souligné à l’Agence TAP que la liste des bénéficiaires établie répond à un ensemble de critères prédéfinis.

Il a indiqué que ce projet d’une valeur de 4 millions de dinars porte notamment sur la construction de majels d’une capacité de 20 m3, ajoutant que les travaux devront démarrer, au mois de juin prochain.

Le projet de développement des filières agricoles à Zaghouan est financé à hauteur de près de 106 millions de dinars par la Banque Africaine de Développement afin de promouvoir les cultures de l’olivier et de tomates et renforcer la filière de production laitière.

