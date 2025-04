Zaghouan: Une série de projets d’approvisionnement en eau potable sur le point de démarrer

Les services du district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Zaghouan entameront, à partir de la semaine prochaine, la mise en œuvre de projets liés à l’approvisionnement de certaines zones en eau potable et au renforcement des sources hydriques.

A cet effet, un budget de 2,7 millions de dinars a été alloué pour entamer prochainement le forage de cinq puits profonds, leur équipement et leur raccordement aux réservoirs d’approvisionnement dans les zones de Oued Ezzit, Jebel Zaghouan, Bent Saidane, Jougar et Hammam Zriba, a indiqué jeudi, à la TAP, la cheffe de service des études et de la régulation au sein du district de la Sonede, Awatef Cherni.

Ces interventions sont programmées dans le cadre des actions prévues pour l’été 2025, afin de faire face à la pénurie d’eau et à la hausse de la consommation durant cette période.

Parallèlement à ces projets, le district de la Sonede entamera également la réalisation des projets inscrits dans le cadre du budget du Programme régional de développement au titre de l’année 2024, pour lequel le conseil régional de Zaghouan a réservé un financement de 2,9 MD.

Ces projets visent à approvisionner 21 groupements résidentiels en eau potable, bénéficiant à environ 411 familles réparties sur la majorité des délégations du gouvernorat.