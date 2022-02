Zakraoui : Kais Saied bouge à pas de tortue

Le constitutionnaliste Sghaier Zakraoui a étalé, ce mercredi, les griefs majeurs qu’il retient contre son ci-devant collègue et actuel président de la République, Kais Saied, lui reprochant entre autres son attachement viscéral à la consultation électronique , l’exhortant à accélérer l’instauration et l’organisation d’un dialogue conventionnel et traditionnel en termes de contenus et d’objectifs « sérieux ».

S’exprimant sur Shems fm, il a souligné la nécessité d’un changement du calendrier annoncé par le chef de l’Etat fixant le 20 mars comme date marquent la conclusion de la consultation nationale , le 25 juillet pour le référendum et le 17 décembre pour les élections législatives.

« C’est un processus de pas de sénateur », a affirmé le constitutionnaliste, reprochant, par ailleurs, à Kais Saied « son mépris des élites ». et sa propension à la prise de décision unilatérale, tout en l’exhortant à former une ceinture politique et à organiser un dialogue tel qu’il s’en fait ordinairement.