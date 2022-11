Zarzis : la grève générale reportée

Prévue les 24 et 25 novembre, la grève générale à Zarzis a été reportée, conformément à une décision issue de la réunion mercredi du bureau exécutif élargi de l’Union régionale du travail de Médenine

Cette décision a été prise pour plus de consultations avec les organisations nationales, soutenir les efforts en cours visant à apaiser la tension des familles des victimes et attendre de voir comment les autorités vont réagir avec les revendications des habitants de la région, a indiqué à l’Agence TAP, le chargé d’information à l’URT, Habib Zamouri.

A noter qu’une marche pacifique a été organisée mercredi à la ville de Zarzis pour dévoiler la vérité sur l’incident du naufrage de l’embarcation transportant des jeunes originaires de la région et les circonstances de l’enterrement des victimes et elle s’inscrit dans la continuité des mouvements de protestation que connait la délégation où un sit-in est observé depuis plus de deux semaines à l’entrée du port de Zarzis par des proches des portés disparus dans ce drame.