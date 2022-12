Zied Gharsa à l’ouverture de la 43ème édition du festival international des oasis de Tozeur du 24 au 27 décembre 2022

Le festival international des oasis de Tozeur, considéré comme la plus grande manifestation culturelle et touristique du Sud, se tiendra dans sa 43ème édition du 24 au 27 décembre 2022. La soirée d’ouverture sera réservée cette année au tarab avec Zied Gharsa.

Lors de la conférence de presse organisée à Tozeur, le directeur du festival Nasreddine Chebbi a fait savoir que jusqu’à présent quatre pays ont confirmé leur participation à savoir la Libye, l’Algérie, l’Egypte et l’Iran.

Au programme comme chaque année, animations de rue, défilés, spectacles retraçant le mode de vie et les traditions des habitants du Djérid, performances, des parades de troupes folkloriques, marathon etc.

Des hommages seront rendus à des hommes de lettres et de culture de la région et d’ailleurs.

Pour cette année, l’invitation été adressée au journaliste palestiniens Abdelbari Atwan pour prendre part à une conférence autour du thème « Quel avenir aux arabes à la lumière des mutations que connait le monde aujourd’hui « .

Pour cette fête majeure du patrimoine, de la culture et du tourisme à Tozeur, plusieurs artistes sont attendus pour se produire durant les cinq soirées de ce rendez-vous annuel attendu pour cette saison par un grand nombre de festivaliers de tous bords.