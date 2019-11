ZLECA : La CEA lance un appel aux gouvernements

Les participants à la 34ème réunion du comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts (CIHFE) du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord, organisée du 25 novembre 2019 au 28 novembre 2019, ont appelé, lors de la clôture de leurs travaux, jeudi, à Aswan(Egypte), les gouvernements à accélérer la mise en place des mesures de facilitation des échanges pour tirer profit des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), notamment, en ce qui concerne l’investissement et l’emploi.

Ils ont mis l’accent sur la nécessité de mieux accompagner les opérateurs économiques, à travers une meilleure information sur le marché africain, la création d’instruments financiers novateurs et la mise en place de mesures de promotion des exportations pour une plus grande implication du secteur privé.

Les participants ont, également, recommandé d’améliorer la qualité des infrastructures physiques, notamment celles relatives au transport international et aux postes tranfrontaliers, en plus de la révision du cadre juridique et règlementaire pour la promotion des investissements intra africains et la facilitation des échanges.

Les participants ont plaidé pour l’amélioration de la qualité du système éducatif et de la formation professionnelle, particulièrement, en faveur des jeunes et des femmes afin de réaliser le potentiel attendu de l’opérationalisation de la ZLECA.

Organisé par le Bureau sous-régional de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en Afrique du Nord en partenariat avec le Ministère de la planification, de la planification, du suivi et de la réforme de l’administration de la République Arabe d’Egypte, le CIHFE a réuni les représentants des pays membres et experts de haut niveau, à savoir la Tunisie, l’Algérie,

l’ Egypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et le Soudan ainsi que le Secrétariat Général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), les organisations intergouvernementales et la société civile ainsi que les chercheurs qui ont examiné les problématiques de l’intégration régionale et de la création d’emplois et défini les orientations stratégiques de la CEA dans la sous-région.

Les participants ont appelé la CEA à renforcer les capacités des gouvernements à comprendre la ZLECA et à élaborer des études pour évaluer l’impact de cet accord sur les économies nord africaines.

Les recommandations issues de cette réunion seront présentées, en mars 2020, à Addis-Abeba à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA dans la perspective de leur mise en œuvre.

La 35ème réunion du comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts (CIHFE) se tiendra en 2020, en Algérie suite à l’adoption, jeudi, d’une proposition de la délégation algérienne.