Zrouga Holding lorgne le marché US pour le photovoltaïque et change de Sourcing

Le fabricant tunisien de modules photovoltaïques Ifrisol est actuellement en phase active de prospections sur le marché américain et prévoit de débuter ses ventes aux Etats-Unis avant la fin de l’année 2024. Pour répondre aux exigences américaines en matière de chaîne d’approvisionnement, la filiale du conglomérat « Zrouga Holding » a modifié son sourcing de cellules photovoltaïques pour inclure désormais aussi des cellules PV de pays asiatiques “hors-Chine”

Sur le Net, on trouve que la société Ifrisol a été fondée par Mohamed Zrouga, fondateur de la Holding en question, et qu’elle exerce dans le domaine des énergies renouvelables. L’entreprise, qui possède des bureaux en Tunisie, mais aussi en Allemagne, en Italie, à Dubaï, au Maroc et en Algérie, prévoit la construction d’un nouvel entrepôt au Sénégal d’ici à début 2025 pour adresser le marché local.