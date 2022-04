10 startups/TPE participeront au « Pavillon tunisien des Solutions Innovantes » au Salon VivaTechnology 2022

Une dizaine de startups et de très petites entreprises (TPE) ayant des produits ou des services technologiques innovants auront l’occasion de participer au « Pavillon Tunisien des Solutions Innovantes », organisé en marge du Salon VivaTechnology 2022 qui aura lieu à Paris en France du 15 au 18 Juin 2022.

Un appel appel à candidature a été lancé en prévision de cet évènement par le ministère des Technologies de la Communication, pour le choix de dix startups/TPE ayant des produits/services technologiques innovants dans les secteurs de la finance, l’agriculture, l’énergie, la santé, l’éducation, la culture, le transport, le tourisme, etc.

Les produits/services seront jugés et sélectionnés sur la base de leur pertinence et originalité, du degré d’innovation, du modèle économique, de la taille du marché et du potentiel de croissance, ainsi que sur la base de la qualité du dossier de candidature présenté (Business plan, Vidéo promotionnelle, etc).

La date limite de dépôt des candidatures est fixée pour le 24 avril 2022 à minuit. Le dossier de candidature doit englober une description détaillée du produit/service et une étude détaillée du marché.

Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers sur l’adresse suivante : [email protected] Le formulaire d’inscription est téléchargeable à partir du lien suivant : httpss://urlz.fr/hXrX.

Les candidats présélectionnés seront invités pour pitcher devant le comité de sélection.

Les 10 startups sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge pour la participation à Viva Technology 2022.

Les startups qui ont bénéficié d’une prise en charge dans un des programmes du ministère des Technologies de la Communication pendant les 3 dernières années ne sont pas éligibles, tient à préciser le département des technologies.