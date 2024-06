Build Up Tunisia prête main-forte à plus de 40 nouveaux startups

La Cérémonie de Clôture de Build Up Tunisia, aura lieu ce jeudi 13 juin 2024. Build Up Tunisia est une initiative lancée par Flat6Labs Tunisia en partenariat avec Spark, financée par l’Union Européenne dans le cadre du programme « De l’Innovation à la Création ».

Build Up Tunisia a pour objectif de soutenir 8 structures d’accompagnement à l’innovation dans le développement et la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement structuré.

Cette initiative apporte une valeur ajoutée à la communauté et soutient plus de 40 nouveaux projets ou startups en fournissant divers services d’appuis en partenariat avec les ISO sélectionnés de différentes régions de la Tunisie.

La cérémonie de clôture marque la fin de 12 mois de soutien. Elle sera dédiée à la célébration des réalisations du programme, mettant en valeur les structures d’accompagnement et les entrepreneurs avec lesquels elles ont travaillé.

Flat6Labs est une société de capital-risque d’amorçage de la région MENA. Chaque année, Flat6Labs investit dans plus de 100 startups innovantes et axées sur la technologie.

SPARK est une organisation internationale non-gouvernementale présente dans 14 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. SPARK fournit des opportunités aux jeunes individus, femmes et réfugiés en particulier, de travailler et développer leurs entreprises au sein de leur communauté fragile.