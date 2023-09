100 mille visas pour la France, en 2023, selon son consul général

Invitée de Radio Mosaïque FM, mardi 12 septembre, le Consul général de France en Tunisie, Dominique Mas, a déclaré que 59 mille visas d’entrée en France ont été délivrés par les services du consulat au cours du premier semestre de 2023, estimant que d’ici la fin de l’année ce chiffre passera à 100 mille visas, contre 80 mille visas l’année dernière, et ce en axant sur des visas plus long séjour, parce que « c’est plus facile pour les gens de disposer d’un visas plus long », a-t-il noté.

« Jusqu’à fin août, le taux de refus est de 23.3%, contre 28.5% en 2022 », a-t-il souligné, estimant qu’il s’agit d’un taux « extrêmement bas ».



En ce qui concerne les visas étudiants, le diplomate a fait savoir que 4500 visas étaient octroyés en 2022, contre 5600 visas au cours du premier semestre de 2023.



« Je comprends que souvent les gens imaginent que parce qu’ils sont médecins, avocats, ingénieurs, ils auraient automatiquement le visa.. Je suis désolé.. », a noté le consul général, expliquant que le choix d’accorder ou non un visa se fait selon des critères précis.



« Pour commencer il faut avoir un dossier complet mais ce dossier doit être honnête. Il faut qu’on puisse prouver qu’on a les moyens pour passer son séjour en France », a-t-il affirmé.



Et d’ajouter : « Vous savez comme moi qu’un certain nombre de catégories socio-professionnelles qui, pour des raisons qui leurs sont propres, ne veulent pas divulguer leurs revenus..C’est leurs choix. Mais pour nous si on n’a pas d’éléments dans le dossier, ce dernier est incomplet. Donc d’un point de vue administratif, soit on refuse le dossier soit on accorde une petite période ».