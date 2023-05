100 terroristes liquidés et 365 arrêtés par la Garde nationale depuis 2011

Intervenant, vendredi 26 mai, lors de l’émission « el matinal » de Radio Shems FM, le porte- parole de la Garde nationale, Houssameddine Jbabli, a indiqué que les unités spéciales de la Garde nationale ont réussi, depuis 2011, à effectuer 365 opérations et missions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

100 terroristes ont pu être liquidés, et 324 autres ont été arrêtés grâce à ces opérations, a-t-il dit notant que parmi les terroristes mis hors d’état de nuire figuraient des éléments recherchés à l’échelle nationale et internationale, et ce « sans compter le bilan de l’opération de Ben Guerdane, en 2016 qui a été une véritable bataille et une épopée à l’actif des forces armées et de sécurité ».