11.000 opportunités de travail chez 7.000 entreprises au Qatar, et un QVC pour visas gratuits

«Excusez-moi, nous sommes préoccupés par les grandes réformes, et pas à la recherche de fauteuils». Ainsi parlait le ministre en charge des Grandes réformes et ministre de l’Emploi par intérim, Taoufik Rajhi sur sa page des réseaux sociaux, avec cette photo d’un ministre pensif et soucieux. Il répondait ainsi, à sa manière, à ceux qui «l’accuseraient» de se soucier plus de son avenir ministériel que de son présent de ministre à double casquette. En attendant, Rajhi travaille.

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’emploi par intérim recevait, il y a trois jours, une forte délégation qatarie. Elle était conduite par un vice-ministre qui chapeautait les 3 ministères, de la fonction publique, des affaires sociales et celui de l’emploi. L’idée était de chercher des débouchés pour les Tunisiens au Qatar.

Onze mille opportunités non utilisées

Ce pays du Golfe dispose, à l’image des Européens, d’une politique de migration qui régule les flux d’employés entrants. Et c’est l’Etat qatari qui détermine, chaque année, les quotas d’importation de main d’œuvre, dont la qualifiée, pour les entreprises qataries qui en font la demande. Il fixe le nombre et les pays de provenance, délivre les visas et donne la résidence, en conséquence. «On discutait de l’augmentation, et même du doublement du quota pour la Tunisie et il était d’accord, pour cause de bonne qualité de notre main d’œuvre», a indiqué le ministre à Africanmanager. Et d’ajouter que « il m’a fait remarquer que le Qatar avait déjà donné son accord, pour 11 mille Tunisiens, pour des besoins déjà identifiés par des entreprises qataries, mais que ce quota n’a jamais été utilisé».

Selon le ministre, ce qui fait perdre aux Tunisiens ces opportunités de travail, serait l’absence de structure de matching de profils, entre offre et demande. L’Aneti (Agence nationale de l’emploi et le travail indépendant), cette structure censée faire la promotion de la main d’œuvre tunisienne à l’étranger et des opportunités offertes pour les Tunisiens, ne disposerait que d’une seule personne pour le faire au Qatar. Il y aurait, aussi, 25 entreprises privées en Tunisie, autorisées par le ministère à faire ce matching, mais peu efficaces, et surtout souffrant d’une image déjà entachée par plusieurs cas d’arnaque à l’emploi.

Le ministre Rajhi indique s’être entendu avec le responsable qatari pour inclure ces demandes dans la base de données de l’Aneti, mais aussi de demander à ses services de se fournir en outils de communication et des brochures de l’agence, pour les faires distribuer auprès des fournisseurs d’emplois qataris aux Tunisiens.

Dans trois mois, un QVC en Tunisie, pour des visas d’emplois, gratuits

Durant cet entretien aussi, les deux ministres se sont entendus pour mettre en place, exclusivement pour la Tunisie, un centre de visas, spécialisé dans les visas pour emplois. La Qatar n’en a que quatre dans les principaux marchés fournisseurs de main d’œuvre et de cadres. Qui plus est, ce QVC (Qatari Visa Center) fournira des visas gratuits, pour ceux qui sont munis de contrats de travail validés par ce centre qui se chargera d’en vérifier l’authenticité et la validité. Les coûts de ce genre de visas sont pris en charge par les employeurs qataris.

Taoufik Rajhi nous a affirmé que, en entente avec la délégation qatarie, ce centre devrait être opérationnel dans 3 mois. «Les autorités qataries sont actuellement à la recherche d’un endroit où installer le QVC, dont les employés seront tunisiens, et tous les équipements technologiques et autres, est déjà prêt».

Précisons, pour terminer, que l’accès à ces offres d’emplois se fait surtout par l’intermédiaire de l’Aneti, ou par le biais des bureaux privés de placement après consultation des offres faites par les entreprises qataries. C’est de cette manière que l’employé pourra accéder à un contrat de travail officiel et partant au visa de travail au Qatar. Cela n’exclut pas les efforts individuels pour accéder à un contrat de travail au Qatar. Le contrat ne se fera, cependant, que lorsque la demande de l’employeur qatari est autorisée par l’Etat qatari.