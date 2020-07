126 pays concernés par l’ouverture des frontières avec la Tunisie

Le nombre de pays figurant sur les deux listes verte et orange est passé à 129 pays selon une classification actualisée des pays en fonction du niveau de risque de la propagation du coronavirus, publiée mercredi soir sur le site Covid 19 qui a été élaborée par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes au ministère de la santé, selon des critères scientifiques et les indicateurs épidémiologiques à l’échelle mondiale.

Le nombre de pays figurant sur la liste verte est passé à 81 contre 46 pays lors de la première classification publiée le 25 juin, alors que le nombre des pays classés sur la liste orange a diminué pour atteindre 48 pays contre 59 pays figurant sur cette liste publiée le 27 juin dernier.

Selon cette nouvelle classification, la Jordanie et la Turquie ont rejoint la liste verte des pays à risque faible qui ne prévoit aucune restriction pour les voyageurs à part, un formulaire électronique et le respect des mesures préventives, la prise de température et des interrogations sur leur état de santé

L’ouverture des frontières avec la Libye et l’Algérie qui ne figurent pas sur ces listes est soumise à des conventions bilatérales et des mesures spéciales.

Le Maroc et le Liban sont toujours classés sur la liste orange en tant que pays à risque moyen. Les voyageurs venant de ces pays doivent présenter à l’embarquement un test PCR réalisé dans les 72 heures avant le voyage, d’une fiche sanitaire et un engagement par écrit à effectuer un auto-isolement en hôtel ou à domicile d’une durée de 14 jours, avec la possibilité d’effectuer un second test PCR.

Concernant les voyageurs venant de pays figurant sur la liste rouge, à risque de contamination élevé, personne ne sera autorisé à entrer sur le territoire tunisien que les personnes de nationalité tunisienne résident dans ces pays et de retour en Tunisie. Ils doivent se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire pendant une semaine et effectuer une analyse PCR dès le 6e jour.