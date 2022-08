131 mille Tunisiens ont postulé pour 400 offres d’emploi au Canada, selon le directeur général de l’Agence tunisienne de la coopération technique, Borni Salhi, ce qui explique, a-t-il dit, l’envolée du nombre des Tunisiens qui veulent partir à l’étranger par rapport à l’année dernière où le nombre des candidats auxdites offres était d’environ 70 mille personnes.

Il a confirmé, sur Express fm, la hausse du nombre des offres d’emploi proposées par les pays étrangers, soit 1840 contrats à fin juillet 2022 et une évolution de 74% par rapport à l’année 2020.

Les spécialités les plus sollicitées sont généralement liées à la santé et plus précisément les sciences infirmières et la biotechnologie médicale. D’ailleurs, les deux tiers des candidats recrutés proviennent de ce domaine. Un domaine fortement sollicité par les pays du Golfe, l’Europe et le Canada.

L’enseignement secondaire, le marketing, les industries mécaniques, le génie civil figurent aussi parmi les spécialités les plus demandées par ces pays.

Dans le même contexte, Salhi a annoncé que les journées Québec Tunisie seront organisées du 26 septembre au 7 octobre 2022, en coopération avec le ministère de la migration canadien et en présence de 60 entreprises.

Au niveau africain, il a souligné que l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) est en train de préparer des projets avec la Banque islamique dans le domaine agricole, de poste paiement, d’enseignement et de santé qui seront prochainement lancés, d’après ses dires.